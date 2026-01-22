Принятие объектов в эксплуатацию станет автоматизированным — Минразвития

В Минразвития заявили, что использование мобильного приложения «Прозрачное строительство» позволит фиксировать результаты осмотра непосредственно на месте осмотра в режиме реального времени.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство внесло изменения в Порядок принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов и в Порядок ведения Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что для принятия объектов строительства в эксплуатацию органы государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) смогут использовать мобильное приложение «Прозрачное строительство».

В ведомстве подчеркнули, что использование приложения сделает работу органов ГАСК более прозрачной и автоматизирует все этапы выездного осмотра объектов для дальнейшего принятия в эксплуатацию. Речь идет о сооружениях со средним и значительным классом последствий (СС2 и СС3), где требования к безопасности являются особенно высокими.

«Продолжаем системно развивать цифровые инструменты в сфере строительства. Такие решения минимизируют человеческий фактор, наша цель — максимальная открытость и прозрачность всех процедур. Внедрение мобильного приложения “Прозрачное строительство” — это еще один шаг к автоматизации и более качественному мониторингу процессов в отрасли», — отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Использование мобильного приложения позволит фиксировать результаты осмотра непосредственно на месте осмотра в режиме реального времени.

В частности, «Прозрачное строительство» дает возможность:

проводить фото- и видеофиксацию объекта;

заполнять чек-лист с информацией о соблюдении проектной документации и строительных норм;

фиксировать геолокацию, подтверждающую физическое присутствие специалиста ГАСК на объекте.

Все это делает невозможным использование посторонних материалов и делает процедуру осмотра максимально прозрачной и подотчетной.

Мобильное приложение уже разработано и готово к использованию. Профильные специалисты ГАСК также пройдут обучение, чтобы практически освоить работу с приложением непосредственно на объектах.

Изменения не распространяются на объекты с ограниченным уровнем риска и незначительными последствиями (класс последствий СС1). Для них, как и ранее, действует декларативный принцип принятия в эксплуатацию.

«Отдельно обновлен и расширен чек-лист осмотра. Он стал более структурированным и детализированным, с четким разделением по функциональным блокам, инженерным системам, внешним и внутренним элементам. Это позволяет более точно оценивать соответствие объекта проектной документации и строительным нормам», — добавили в ведомстве.

