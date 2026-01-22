В Порядок ведения Единой государственной электронной системы в сфере строительства внесли изменения — подробности

Предусмотрена возможность использования мобильного приложения Единой государственной электронной системы в сфере строительства «Прозрачное строительство» для осуществления ряда действий.

Кабинет Министров внес изменения в Порядок принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов и в Порядок ведения Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предусмотрена возможность использования мобильного приложения Единой государственной электронной системы в сфере строительства «Прозрачное строительство» для осуществления следующих действий:

фиксации должностным лицом органа государственного архитектурно-строительного контроля информации во время осмотра объекта строительства;

фиксации геолокации должностного лица органа государственного архитектурно-строительного контроля при проведении осмотра объекта строительства;

фото- и видеоматериалов фиксации объекта строительства должностным лицом органа государственного архитектурно-строительного контроля;

оформления чек-листа с добавлением материалов фото- и видеофиксации;

автоматической передачи чек-листа по результатам выездного осмотра объекта строительства на местности для формирования справки по результатам рассмотрения документов, поданных для принятия в эксплуатацию объекта и выдачи сертификата, в рабочий кабинет должностного лица органа государственного архитектурно-строительного контроля в электронной системе.

Чек-лист по результатам выездного осмотра объекта строительства на местности с фотофиксацией объекта при принятии в эксплуатацию завершенного строительством объекта изложен в новой редакции.

Органам государственного архитектурно-строительного контроля поручено обеспечить до 01.04.2026 возможность формирования и внесения чек-листа по результатам выездного осмотра объекта строительства, а также фото- и видеофиксацию во время такого осмотра средствами Единой государственной электронной системы в сфере строительства, в частности мобильного приложения «Прозрачное строительство».

