  1. В Україні

До Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва внесли зміни — подробиці

15:55, 22 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Передбачено можливість використання мобільного додатка Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва «Прозоре будівництво» щодо здійснення низки дій.
До Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва внесли зміни — подробиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обʼєктів та до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Передбачено можливість використання мобільного додатка Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва «Прозоре будівництво» щодо здійснення наступних дій:

  • фіксації посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю інформації під час огляду обʼєкта будівництва;
  • фіксації геолокації посадової особи органу державного архітектурно-будівельного контролю при проведенні огляду обʼєкту будівництва;
  • фото- та відео- матеріали фіксації обʼєкта будівництва посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю;
  • оформлення чек-листа з додаванням матеріалів фото- та відеофіксації;
  • автоматичної передачі чек-листа за результатами виїзного огляду обʼєкта будівництва на місцевості для формування довідки за результатами розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію обʼєкта та видачі сертифіката, в робочий кабінет посадової особи органу державного архітектурно-будівельного контролю в електронній системі.

Викладено в новій редакції чек-лист за результатами виїзного огляду обʼєкта будівництва на місцевості з фотофіксацією обʼєкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обʼєкта.

Доручено органам державного архітектурно-будівельного контролю забезпечити до 01.04.2026 можливість формування та внесення чек-листа за результатами виїзного огляду обʼєкта будівництва, а також фото- та відеофіксацію під час такого огляду засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, зокрема мобільного додатка «Прозоре будівництво».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

нотаріус заповіт нотаріат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП скасувала відставку Плотніцького: ВАКС визнав суддю винним в одержанні хабаря

Вища рада правосуддя припинила відставку судді Плотніцького через набрання законної сили обвинувальним вироком.

Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка

Суддя Апеляційного суду Києва Чернушенко Антон Васильович залишає посаду у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.

В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Більше отримувачів і довші строки: як змінять одноразову допомогу постраждалим від війни

Законопроєкт передбачає уточнення умов отримання одноразової грошової допомоги, розширення кола отримувачів та вдосконалення механізму її виплати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]