До Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва внесли зміни — подробиці

Передбачено можливість використання мобільного додатка Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва «Прозоре будівництво» щодо здійснення низки дій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обʼєктів та до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Передбачено можливість використання мобільного додатка Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва «Прозоре будівництво» щодо здійснення наступних дій:

фіксації посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю інформації під час огляду обʼєкта будівництва;

фіксації геолокації посадової особи органу державного архітектурно-будівельного контролю при проведенні огляду обʼєкту будівництва;

фото- та відео- матеріали фіксації обʼєкта будівництва посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю;

оформлення чек-листа з додаванням матеріалів фото- та відеофіксації;

автоматичної передачі чек-листа за результатами виїзного огляду обʼєкта будівництва на місцевості для формування довідки за результатами розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію обʼєкта та видачі сертифіката, в робочий кабінет посадової особи органу державного архітектурно-будівельного контролю в електронній системі.

Викладено в новій редакції чек-лист за результатами виїзного огляду обʼєкта будівництва на місцевості з фотофіксацією обʼєкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обʼєкта.

Доручено органам державного архітектурно-будівельного контролю забезпечити до 01.04.2026 можливість формування та внесення чек-листа за результатами виїзного огляду обʼєкта будівництва, а також фото- та відеофіксацію під час такого огляду засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, зокрема мобільного додатка «Прозоре будівництво».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.