Зеленський закликав Європу затримувати танкери РФ, як це роблять США

Володимир Зеленський підкреслив, що російська нафта транспортується вздовж європейських берегів, «ця нафта сприяє війні проти України, ця нафта допомагає паралізувати Європу».

Президент України Володимир Зеленський закликав Європу повністю зупинити російську нафту, зокрема зупиняти танкери тіньового флоту РФ. Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Український лідер підкреслив, що Європа «уникає заходів», якій визначають її майбутнє. У цьому контексті він згадав про тіньовий флот РФ, яким російська нафта постачається на континент.

«Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає вживати заходів сьогодні, заходів, які визначають, яке майбутнє ми матимемо, ось у чому проблема. Чому президент Трамп може зупинити танкери з тіньового флоту і припинити постачання нафти, а Європа – ні?», – сказав Президент.

Глава держави підкреслив, що зупиняючи постачання російської нафти, Європа захищає своє населення.

«Російська нафта транспортується вздовж європейських берегів, ця нафта сприяє війні проти України, ця нафта допомагає паралізувати Європу, тому російську нафту потрібно зупинити, конфіскувати і продати на користь Європи. Чому б ні? Якщо у Путіна немає грошей, то для Європи не буде війни», – додав Зеленський.

