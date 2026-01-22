  1. В Украине

Зеленский призвал Европу задерживать танкеры РФ, как это делают США

16:55, 22 января 2026
Владимир Зеленский подчеркнул, что российская нефть транспортируется вдоль европейских берегов: «эта нефть способствует войне против Украины, эта нефть помогает парализовать Европу».
Фото: interfax.com.ua
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу полностью остановить российскую нефть, в частности задерживать танкеры теневого флота РФ. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Украинский лидер подчеркнул, что Европа «избегает мер», которые определяют ее будущее. В этом контексте он упомянул теневой флот РФ, которым российская нефть поставляется на континент.

«Европа любит обсуждать будущее, но избегает принимать меры сегодня — меры, которые определяют, какое будущее мы будем иметь, вот в чем проблема. Почему президент Трамп может остановить танкеры теневого флота и прекратить поставки нефти, а Европа — нет?», — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что, останавливая поставки российской нефти, Европа защищает свое население.

«Российская нефть транспортируется вдоль европейских берегов, эта нефть способствует войне против Украины, эта нефть помогает парализовать Европу, поэтому российскую нефть нужно остановить, конфисковать и продать в пользу Европы. Почему бы и нет? Если у Путина не будет денег, то для Европы не будет войны», — добавил Зеленский.

россия ЕС Украина Владимир Зеленский

