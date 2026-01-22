Зеленський у Давосі заявив, що НАТО — це віра, що США втрутяться у разі загрози, але Європі потрібна власна сила

Президент заявив, що Європі необхідно замислитися над створенням власних збройних сил замість повної залежності від НАТО.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що питання можливого припинення вогню залишається відкритим, оскільки досі не досягнуто домовленостей зі США щодо остаточних гарантій безпеки, які, за його словами, є критично необхідними.

Говорячи про санкційну політику, Зеленський поставив риторичне запитання, чому президент США може зупиняти танкерні судна «тіньового флоту» та конфісковувати нафту, тоді як Європа цього не робить. Він наголосив, що нафта, яка перевозиться вздовж європейських берегів, продовжує фінансувати війну Росії проти України. «Якщо у Путіна не буде грошей, для Європи не буде війни», — підкреслив глава держави.

Президент також заявив, що Європі необхідно замислитися над створенням власних збройних сил замість повної залежності від НАТО. За його словами, Альянс існує значною мірою «завдяки вірі» в те, що США втрутяться у разі загрози. «А що, якщо вони не втрутяться?» — поставив запитання Зеленський.

Під час виступу Зеленський також наголосив, що, попри дипломатичні поради утримуватися від гострих тем, зокрема згадок про далекобійні ракети, Європа загрузла у внутрішніх суперечках, які заважають ухвалювати рішучі рішення.

«Замість того, щоб стати справжньою глобальною силою, Європа залишається красивим, але фрагментованим калейдоскопом малих і середніх держав», — підсумував Президент.

