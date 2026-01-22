  1. В Украине

Зеленский в Давосе заявил, что НАТО — это вера, что США вмешаются в случае угрозы, но Европе нужна собственная сила

16:57, 22 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент заявил, что Европе необходимо задуматься о создании собственных вооруженных сил вместо полной зависимости от НАТО
Зеленский в Давосе заявил, что НАТО — это вера, что США вмешаются в случае угрозы, но Европе нужна собственная сила
Фото: Shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что вопрос возможного прекращения огня остается открытым, поскольку до сих пор не достигнуты договоренности с США относительно окончательных гарантий безопасности, которые, по его словам, являются критически необходимыми.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Говоря о санкционной политике, Зеленский задал риторический вопрос, почему президент США может останавливать танкерные суда «теневого флота» и конфисковывать нефть, тогда как Европа этого не делает. Он подчеркнул, что нефть, перевозимая вдоль европейских берегов, продолжает финансировать войну России против Украины. «Если у Путина не будет денег, для Европы не будет войны», — подчеркнул глава государства.

Президент также заявил, что Европе необходимо задуматься о создании собственных вооруженных сил вместо полной зависимости от НАТО. По его словам, Альянс в значительной степени существует «благодаря вере» в то, что США вмешаются в случае угрозы. «А что, если они не вмешаются?» — задал вопрос Зеленский.

Во время выступления Зеленский также подчеркнул, что, несмотря на дипломатические советы воздерживаться от острых тем, в частности упоминаний о дальнобойных ракетах, Европа увязла во внутренних спорах, которые мешают принимать решительные решения.

«Вместо того чтобы стать настоящей глобальной силой, Европа остается красивым, но фрагментированным калейдоскопом малых и средних государств», — подытожил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАТО Европа Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП отменил отставку Плотницкого: ВАКС признал судью виновным в получении взятки

Высший совет правосудия прекратил отставку судьи Плотницкого в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора.

Ошибочные средства на счете: почему суд в Павлограде не признал овердрафт кредитом и отказал в моральном ущербе несовершеннолетней клиентке

Суд отклонил финансовые претензии истца и не подтвердил доводы о душевных страданиях ответчика.

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко

Судья Апелляционного суда Киева Чернушенко Антон Васильевич покидает должность в связи с подачей заявления об увольнении в отставку.

В Украине создадут Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте

Сотрудники будущего Бюро смогут беспрепятственно заходить на любые территории и изымать транспорт и документы.

Больше получателей и более длительные сроки: как изменят единовременную помощь пострадавшим от войны

Законопроект предусматривает уточнение условий получения единовременной денежной помощи, расширение круга получателей и совершенствование механизма её выплаты.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]