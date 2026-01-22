Зеленский в Давосе заявил, что НАТО — это вера, что США вмешаются в случае угрозы, но Европе нужна собственная сила
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что вопрос возможного прекращения огня остается открытым, поскольку до сих пор не достигнуты договоренности с США относительно окончательных гарантий безопасности, которые, по его словам, являются критически необходимыми.
Говоря о санкционной политике, Зеленский задал риторический вопрос, почему президент США может останавливать танкерные суда «теневого флота» и конфисковывать нефть, тогда как Европа этого не делает. Он подчеркнул, что нефть, перевозимая вдоль европейских берегов, продолжает финансировать войну России против Украины. «Если у Путина не будет денег, для Европы не будет войны», — подчеркнул глава государства.
Президент также заявил, что Европе необходимо задуматься о создании собственных вооруженных сил вместо полной зависимости от НАТО. По его словам, Альянс в значительной степени существует «благодаря вере» в то, что США вмешаются в случае угрозы. «А что, если они не вмешаются?» — задал вопрос Зеленский.
Во время выступления Зеленский также подчеркнул, что, несмотря на дипломатические советы воздерживаться от острых тем, в частности упоминаний о дальнобойных ракетах, Европа увязла во внутренних спорах, которые мешают принимать решительные решения.
«Вместо того чтобы стать настоящей глобальной силой, Европа остается красивым, но фрагментированным калейдоскопом малых и средних государств», — подытожил Президент.
