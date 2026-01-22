  1. В Україні

Солом’янський райсуд Києва обмежив роботу через відсутність опалення — розглядаються лише невідкладні кримінальні справи

17:28, 22 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В кабінетах суду температура становить від 1 до 8 градусів.
Солом’янський райсуд Києва обмежив роботу через відсутність опалення — розглядаються лише невідкладні кримінальні справи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Солом'янський районний суд міста Києва повідомив, що станом на 22 січня в двох приміщеннях суду відсутнє теплопостачання (опалення).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Там підкреслили, що в кабінетах, що розташовані в обох приміщеннях суду за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25 та м. Київ, вул. Грушецька,1 температура становить від 1 до 8 градусів.

«Крім того, з 19 січня 2026 року кожного дня електропостачання в приміщеннях суду відсутнє впродовж усього робочого дня. Електропостачання відновлюється тільки у вечірній та нічний період доби. У зв’язку з цим неможливо протягом дня використовувати альтернативні джерела обігріву приміщень суду, а тому комп’ютерна техніка часто працює некоректно та виходить з ладу», - йдеться у заяві суду.

Зазначається, що відключення електропостачання мають систематичний (щоденний) характер та відбуваються саме в робочі години. За таких обставин при відсутності опалення та електропостачання суд позбавлений можливості в повному обсязі здійснювати розгляд судових справ.

«За триваючої відсутності теплопостачання та електропостачання, неможливості забезпечити, зокрема, і здорові та безпечні умови праці співробітників суду, тому в обох приміщеннях суду здійснюється розгляд лише невідкладних кримінальних справ.

Якщо розгляд справи призначений на час, що припадає на відключення світла відповідно до графіку, інформацію про те чи відбудеться розгляд необхідно уточнювати в апарату судді, в провадженні якого перебуває справа.

Також вкотре звертаємо, увагу, що СТАЦІОНАРНІ ТЕЛЕФОНИ під час відсутності електропостачання не працюють, а документи направлені на електронну пошту суду та через підсистему «Електронний суд» можуть надходити із затримкою», - додали у суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Київ Солом'янський районний суд Києва опалення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП скасувала відставку Плотніцького: ВАКС визнав суддю винним в одержанні хабаря

Вища рада правосуддя припинила відставку судді Плотніцького через набрання законної сили обвинувальним вироком.

Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка

Суддя Апеляційного суду Києва Чернушенко Антон Васильович залишає посаду у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.

В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Більше отримувачів і довші строки: як змінять одноразову допомогу постраждалим від війни

Законопроєкт передбачає уточнення умов отримання одноразової грошової допомоги, розширення кола отримувачів та вдосконалення механізму її виплати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]