Солом’янський райсуд Києва обмежив роботу через відсутність опалення — розглядаються лише невідкладні кримінальні справи

В кабінетах суду температура становить від 1 до 8 градусів.

Солом'янський районний суд міста Києва повідомив, що станом на 22 січня в двох приміщеннях суду відсутнє теплопостачання (опалення).

Там підкреслили, що в кабінетах, що розташовані в обох приміщеннях суду за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25 та м. Київ, вул. Грушецька,1 температура становить від 1 до 8 градусів.

«Крім того, з 19 січня 2026 року кожного дня електропостачання в приміщеннях суду відсутнє впродовж усього робочого дня. Електропостачання відновлюється тільки у вечірній та нічний період доби. У зв’язку з цим неможливо протягом дня використовувати альтернативні джерела обігріву приміщень суду, а тому комп’ютерна техніка часто працює некоректно та виходить з ладу», - йдеться у заяві суду.

Зазначається, що відключення електропостачання мають систематичний (щоденний) характер та відбуваються саме в робочі години. За таких обставин при відсутності опалення та електропостачання суд позбавлений можливості в повному обсязі здійснювати розгляд судових справ.

«За триваючої відсутності теплопостачання та електропостачання, неможливості забезпечити, зокрема, і здорові та безпечні умови праці співробітників суду, тому в обох приміщеннях суду здійснюється розгляд лише невідкладних кримінальних справ.

Якщо розгляд справи призначений на час, що припадає на відключення світла відповідно до графіку, інформацію про те чи відбудеться розгляд необхідно уточнювати в апарату судді, в провадженні якого перебуває справа.

Також вкотре звертаємо, увагу, що СТАЦІОНАРНІ ТЕЛЕФОНИ під час відсутності електропостачання не працюють, а документи направлені на електронну пошту суду та через підсистему «Електронний суд» можуть надходити із затримкою», - додали у суді.

