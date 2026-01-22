  1. В Украине

Соломенский райсуд Киева ограничил работу из-за отсутствия отопления — рассматриваются только неотложные уголовные дела

17:28, 22 января 2026
В кабинетах суда температура составляет от 1 до 8 градусов.
Соломенский райсуд Киева ограничил работу из-за отсутствия отопления — рассматриваются только неотложные уголовные дела
Соломенский районный суд города Киева сообщил, что по состоянию на 22 января в двух помещениях суда отсутствует теплоснабжение (отопление).

Там подчеркнули, что в кабинетах, расположенных в обоих помещениях суда по адресам: г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25 и г. Киев, ул. Грушецкая, 1, температура составляет от 1 до 8 градусов.

«Кроме того, с 19 января 2026 года каждый день электроснабжение в помещениях суда отсутствует в течение всего рабочего дня. Электроснабжение восстанавливается только в вечернее и ночное время суток. В связи с этим невозможно в течение дня использовать альтернативные источники обогрева помещений суда, поэтому компьютерная техника часто работает некорректно и выходит из строя», — говорится в заявлении суда.

Отмечается, что отключения электроснабжения носят систематический (ежедневный) характер и происходят именно в рабочие часы. При таких обстоятельствах, при отсутствии отопления и электроснабжения, суд лишен возможности в полном объеме осуществлять рассмотрение судебных дел.

«При продолжающемся отсутствии теплоснабжения и электроснабжения, невозможности обеспечить, в частности, здоровые и безопасные условия труда сотрудников суда, в обоих помещениях суда осуществляется рассмотрение лишь неотложных уголовных дел.

Если рассмотрение дела назначено на время, приходящееся на отключение электроэнергии в соответствии с графиком, информацию о том, состоится ли рассмотрение, необходимо уточнять у аппарата судьи, в производстве которого находится дело.

Также в очередной раз обращаем внимание, что СТАЦИОНАРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ во время отсутствия электроснабжения не работают, а документы, направленные на электронную почту суда и через подсистему «Электронный суд», могут поступать с задержкой», — добавили в суде.

суд Киев Соломенский районный суд Киева отопление

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ВСП отменил отставку Плотницкого: ВАКС признал судью виновным в получении взятки

Высший совет правосудия прекратил отставку судьи Плотницкого в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора.

Ошибочные средства на счете: почему суд в Павлограде не признал овердрафт кредитом и отказал в моральном ущербе несовершеннолетней клиентке

Суд отклонил финансовые претензии истца и не подтвердил доводы о душевных страданиях ответчика.

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко

Судья Апелляционного суда Киева Чернушенко Антон Васильевич покидает должность в связи с подачей заявления об увольнении в отставку.

В Украине создадут Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте

Сотрудники будущего Бюро смогут беспрепятственно заходить на любые территории и изымать транспорт и документы.

Больше получателей и более длительные сроки: как изменят единовременную помощь пострадавшим от войны

Законопроект предусматривает уточнение условий получения единовременной денежной помощи, расширение круга получателей и совершенствование механизма её выплаты.

