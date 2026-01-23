  1. В Україні

1500 доларів за зняття з розшуку — на Житомирщині на хабарі викрили працівників ТЦК

07:36, 23 січня 2026
Поліцейські затримали двох жителів Коростенського району під час отримання ними частини хабаря – 1 500 доларів.
На Житомирщині правоохоронці викрили військовослужбовців ТЦК у хабарництві. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Встановлено, що 35-річний командир відділення та 31-річний військовослужбовець входили до складу групи для проведення оповіщення та розшуку військовозобов’язаних, які ухиляються від явки до РТЦК та СП. Спільно зі ще одним службовцем ТЦК вони домовилися про схему «заробітку»: завданням фігурантів було ведення розмов щодо розміру «відкупу» та посередництво в отриманні грошей для спільника.

У грудні 2025 року до фігурантів звернувся житель Коростенського району з проханням посприяти зняттю відмітки «Розшук» в електронній системі «Оберіг» у двох його знайомих. Зустріч з обговоренням деталей відбулася в одному з сіл. Вартість «послуги» склала 1 500 доларів з кожного військовозобов’язаного.

Уже наприкінці місяця відбулася їх повторна зустріч та передача 60 тисяч гривень за першого «замовника». 14 січня чоловіки знову зустрілися для передачі другої частини хабаря. Тоді, за силової підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення, було проведено затримання обох фігурантів.

Слідчі вилучили 1 500 доларів хабаря. Також провели обшуки в службовому приміщенні РТЦК та СП, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучили транспортні засоби, майже 100 тисяч гривень, мобільні телефони та чорнові записи.

15 січня обом фігурантам повідомили про підозри. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Національна поліція хабар розшук ТЦК

