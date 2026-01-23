  1. В Украине

1500 долларов за снятие с розыска — в Житомирской области на взятке разоблачили сотрудников ТЦК

07:36, 23 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Полицейские задержали двух жителей Коростенского района во время получения ими части взятки — 1 500 долларов.
1500 долларов за снятие с розыска — в Житомирской области на взятке разоблачили сотрудников ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области правоохранители разоблачили военнослужащих ТЦК во взяточничестве. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Установлено, что 35-летний командир отделения и 31-летний военнослужащий входили в состав группы по проведению оповещения и розыска военнообязанных, уклоняющихся от явки в РТЦК и СП. Совместно еще с одним сотрудником ТЦК они договорились о схеме «заработка»: задачей фигурантов было ведение разговоров о размере «откупа» и посредничество в получении денег для сообщника.

В декабре 2025 года к фигурантам обратился житель Коростенского района с просьбой посодействовать снятию отметки «Розыск» в электронной системе «Оберег» у двух его знакомых. Встреча с обсуждением деталей состоялась в одном из сел. Стоимость «услуги» составила 1 500 долларов с каждого военнообязанного.

Уже в конце месяца состоялась их повторная встреча и передача 60 тысяч гривен за первого «заказчика». 14 января мужчины снова встретились для передачи второй части взятки. Тогда при силовой поддержке спецподразделения роты полиции особого назначения было проведено задержание обоих фигурантов.

Следователи изъяли 1 500 долларов взятки. Также были проведены обыски в служебном помещении РТЦК и СП, по местам проживания и в автомобилях фигурантов. В результате изъяли транспортные средства, почти 100 тысяч гривен, мобильные телефоны и черновые записи.

15 января обоим фигурантам сообщили о подозрении. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция взятка розыск ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП отменил отставку Плотницкого: ВАКС признал судью виновным в получении взятки

Высший совет правосудия прекратил отставку судьи Плотницкого в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора.

Ошибочные средства на счете: почему суд в Павлограде не признал овердрафт кредитом и отказал в моральном ущербе несовершеннолетней клиентке

Суд отклонил финансовые претензии истца и не подтвердил доводы о душевных страданиях ответчика.

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко

Судья Апелляционного суда Киева Чернушенко Антон Васильевич покидает должность в связи с подачей заявления об увольнении в отставку.

В Украине создадут Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте

Сотрудники будущего Бюро смогут беспрепятственно заходить на любые территории и изымать транспорт и документы.

Больше получателей и более длительные сроки: как изменят единовременную помощь пострадавшим от войны

Законопроект предусматривает уточнение условий получения единовременной денежной помощи, расширение круга получателей и совершенствование механизма её выплаты.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]