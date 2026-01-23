1500 долларов за снятие с розыска — в Житомирской области на взятке разоблачили сотрудников ТЦК

Полицейские задержали двух жителей Коростенского района во время получения ими части взятки — 1 500 долларов.

В Житомирской области правоохранители разоблачили военнослужащих ТЦК во взяточничестве. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Установлено, что 35-летний командир отделения и 31-летний военнослужащий входили в состав группы по проведению оповещения и розыска военнообязанных, уклоняющихся от явки в РТЦК и СП. Совместно еще с одним сотрудником ТЦК они договорились о схеме «заработка»: задачей фигурантов было ведение разговоров о размере «откупа» и посредничество в получении денег для сообщника.

В декабре 2025 года к фигурантам обратился житель Коростенского района с просьбой посодействовать снятию отметки «Розыск» в электронной системе «Оберег» у двух его знакомых. Встреча с обсуждением деталей состоялась в одном из сел. Стоимость «услуги» составила 1 500 долларов с каждого военнообязанного.

Уже в конце месяца состоялась их повторная встреча и передача 60 тысяч гривен за первого «заказчика». 14 января мужчины снова встретились для передачи второй части взятки. Тогда при силовой поддержке спецподразделения роты полиции особого назначения было проведено задержание обоих фигурантов.

Следователи изъяли 1 500 долларов взятки. Также были проведены обыски в служебном помещении РТЦК и СП, по местам проживания и в автомобилях фигурантов. В результате изъяли транспортные средства, почти 100 тысяч гривен, мобильные телефоны и черновые записи.

15 января обоим фигурантам сообщили о подозрении. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

