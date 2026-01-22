  1. В Україні

До 4 700 грн/га: Кабмін оновив порядок відшкодування збитків агровиробників

18:10, 22 січня 2026
Кабмін удосконалив механізм компенсації аграріям за пошкоджені посіви на прифронтових територіях.
ілюстративне фото з відкритих джерел
Кабінет Міністрів ухвалив зміни до механізму державної підтримки агровиробників, які зазнали втрат унаслідок збройної агресії рф та негативного впливу погодних і кліматичних факторів.

Відповідні зміни внесені на засіданні 21 січня до Порядку використання коштів державного бюджету для відшкодування втрат сільгоспвиробників через пошкодження посівів, спричинене надзвичайними ситуаціями техногенного та природного характеру.

Відтепер право на отримання державної підтримки матимуть агровиробники, які здійснюють діяльність на територіях можливих та активних бойових дій, зокрема в громадах, для яких не визначено дату завершення бойових дій. Розмір компенсації становитиме до 4 700 грн на 1 гектар пошкоджених посівів, але не більше ніж за 2 тис. гектарів одному господарству в межах одного надзвичайного випадку.

Такі зміни спрямовані на зменшення фінансового навантаження на аграрні підприємства та підтримку безперервності виробничої діяльності в умовах підвищених воєнних ризиків.

За інформацією обласних військових адміністрацій, у 2025 році площа пошкоджених посівів становить близько 166 тис. гектарів, з яких третина документально підтверджена в Херсонській області.

«Аграрії на прифронтових територіях працюють у складних умовах і щодня стикаються з додатковими ризиками. Ухвалені зміни забезпечать адресну підтримку сільгоспвиробників, частково компенсують завдані втрати та допоможуть зберегти виробництво, що має важливе значення для продовольчої безпеки держави», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Кабінет Міністрів України

