До 4 700 грн/га: Кабмин обновил порядок возмещения убытков агропроизводителей

Кабмин усовершенствовал механизм компенсации аграриям за поврежденные посевы на прифронтовых территориях.

Кабинет Министров принял изменения в механизм государственной поддержки агропроизводителей, понесших потери вследствие вооруженной агрессии России и негативного влияния погодных и климатических факторов.

Соответствующие изменения внесены на заседании 21 января в Порядок использования средств государственного бюджета для возмещения потерь сельхозпроизводителей из-за повреждений посевов, вызванных чрезвычайными ситуациями техногенного и природного характера.

Теперь право на получение государственной поддержки будут иметь агропроизводители, осуществляющие деятельность на территориях возможных и активных боевых действий, в частности в общинах, для которых не определена дата завершения боевых действий. Размер компенсации будет составлять до 4 700 грн на 1 гектар поврежденных посевов, но не более 2 тыс. гектаров одного хозяйства в пределах одного чрезвычайного случая.

Такие изменения направлены на уменьшение финансовой нагрузки на аграрные предприятия и поддержание непрерывности производственной деятельности в условиях повышенных военных рисков.

По информации областных военных администраций, в 2025 году площадь поврежденных посевов составляет около 166 тыс. га, из которых треть документально подтверждена в Херсонской области.

«Аграрии на прифронтовых территориях работают в сложных условиях и каждый день сталкиваются с дополнительными рисками. Принятые изменения обеспечат адресную поддержку сельхозпроизводителей, частично компенсируют нанесенные потери и помогут сохранить производство, что имеет важное значение для продовольственной безопасности государства», - отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

