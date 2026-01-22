У 2025 році 36 арбітражних керуючих втратили право на діяльність — Мін’юст

Міністерство юстиції підбило підсумки діяльності у сфері банкрутства за 2025 рік.

Протягом 2025 року Мін’юст продовжив роботу у сфері банкрутства, зосередивши зусилля на підготовці арбітражних керуючих, контролі їхньої діяльності та супроводі процедур неплатоспроможності, повідомили у відомстві, підбиваючи підсумки роботи у сфері банкрутства за 2025 рік.

Підготовка та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих

Протягом минулого року було видано 33 свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації пройшли 483 особи. З них 107 осіб, які виявили намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, отримали сертифікати про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами.

27 арбітражних керуючих пройшли підготовку у справах про банкрутство небанківських фінансових установ, ще 31 — у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств із державною часткою понад 50 відсотків.

Крім того, 318 арбітражних керуючих пройшли підвищення кваліфікації для удосконалення професійних знань і навичок.

Контроль за діяльністю арбітражних керуючих

Протягом року проведено 265 позапланових перевірок діяльності арбітражних керуючих. За їхніми результатами винесено 100 приписів про недопущення повторних порушень та 24 розпорядження про усунення виявлених порушень.

До Міністерства юстиції України надійшло 62 пропозиції про притягнення арбітражних керуючих до дисциплінарної відповідальності. У зв’язку із застосуванням дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення професійної діяльності припинено дію 36 свідоцтв арбітражних керуючих.

Крім того, до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих внесено 63 подання у зв’язку з непроходженням підвищення кваліфікації у встановленому порядку.

Стан процедур банкрутства

Станом на 1 січня 2026 року у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) перебувало 5486 суб’єктів, з яких:

- 3412 — юридичні особи (у тому числі 165 державних підприємств і господарських товариств із державною часткою понад 50%);

- 2074 — фізичні особи та фізичні особи — підприємці.

Серед юридичних осіб:

- 19% перебували у процедурі розпорядження майном;

- 5% — у процедурі санації;

- 76% — визнано банкрутами та відкрито ліквідаційну процедуру.

Серед фізичних осіб:

- 88% — у процедурі реструктуризації боргів;

- 12% — у процедурі погашення боргів.

Щодо державних підприємств і господарських товариств із державною часткою понад 50%:

- 24% перебували у процедурі розпорядження майном;

- 14% — у процедурі санації;

- 62% — у ліквідаційній процедурі.

Судова робота

Протягом 2025 року відкрито 2156 та закрито 1528 проваджень у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

Також забезпечено участь представників державного органу з питань банкрутства у 724 судових засіданнях зі справ про банкрутство державних підприємств та господарських товариств із державною часткою.

Зазначається, що у 2025 році Міністерство юстиції зосередилося на підвищенні ефективності процедур банкрутства і реструктуризації, наближенні правил до європейських стандартів, прозорості процесів та захисті прав усіх учасників.

