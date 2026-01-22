В 2025 году 36 арбитражных управляющих потеряли право на деятельность — Минюст

Министерство юстиции подвело итоги деятельности в сфере банкротства за 2025 год.

В течение 2025 года Министерство юстиции Украины продолжило работу в сфере банкротства, сосредоточив усилия на подготовке арбитражных управляющих, контроле их деятельности и сопровождении процедур неплатежеспособности, сообщили в ведомстве, подводя итоги работы в сфере банкротства за 2025 год.

Подготовка и повышение квалификации арбитражных управляющих

В течение прошлого года было выдано 33 свидетельства о праве на осуществление деятельности арбитражного управляющего.

Подготовку, переподготовку или повышение квалификации прошли 483 лица. Из них 107 лиц, которые выразили намерение осуществлять деятельность арбитражного управляющего, получили сертификаты о прохождении обучения в сфере восстановления платежеспособности должников или признания их банкротами.

27 арбитражных управляющих прошли подготовку по делам о банкротстве небанковских финансовых учреждений, еще 31 — по делам о банкротстве государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей более 50 процентов.

Кроме того, 318 арбитражных управляющих прошли повышение квалификации для совершенствования профессиональных знаний и навыков.

Контроль за деятельностью арбитражных управляющих

В течение года проведено 265 внеплановых проверок деятельности арбитражных управляющих. По их результатам вынесено 100 предписаний о недопущении повторных нарушений и 24 распоряжения об устранении выявленных нарушений.

В Министерство юстиции Украины поступило 62 предложения о привлечении арбитражных управляющих к дисциплинарной ответственности. В связи с применением дисциплинарного взыскания в виде лишения права на осуществление профессиональной деятельности прекращено действие 36 свидетельств арбитражных управляющих.

Кроме того, в Дисциплинарную комиссию арбитражных управляющих внесено 63 представления в связи с непрохождением повышения квалификации в установленном порядке.

Состояние процедур банкротства

По состоянию на 1 января 2026 года в процедурах банкротства (неплатежеспособности) находилось 5486 субъектов, из которых:

3412 — юридические лица (в том числе 165 государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей более 50%);

2074 — физические лица и физические лица — предприниматели.

Среди юридических лиц:

19% находились в процедуре распоряжения имуществом;

5% — в процедуре санации;

76% — признаны банкротами и открыта ликвидационная процедура.

Среди физических лиц:

88% — в процедуре реструктуризации долгов;

12% — в процедуре погашения долгов.

В отношении государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей более 50%:

24% находились в процедуре распоряжения имуществом;

14% — в процедуре санации;

62% — в ликвидационной процедуре.

Судебная работа

В течение 2025 года открыто 2156 и закрыто 1528 производств по делам о банкротстве (неплатежеспособности).

Также обеспечено участие представителей государственного органа по вопросам банкротства в 724 судебных заседаниях по делам о банкротстве государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей.

Отмечается, что в 2025 году Министерство юстиции сосредоточилось на повышении эффективности процедур банкротства и реструктуризации, приближении правил к европейским стандартам, прозрачности процессов и защите прав всех участников.

