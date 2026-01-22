В 2025 году 36 арбитражных управляющих потеряли право на деятельность — Минюст
В течение 2025 года Министерство юстиции Украины продолжило работу в сфере банкротства, сосредоточив усилия на подготовке арбитражных управляющих, контроле их деятельности и сопровождении процедур неплатежеспособности, сообщили в ведомстве, подводя итоги работы в сфере банкротства за 2025 год.
Подготовка и повышение квалификации арбитражных управляющих
В течение прошлого года было выдано 33 свидетельства о праве на осуществление деятельности арбитражного управляющего.
Подготовку, переподготовку или повышение квалификации прошли 483 лица. Из них 107 лиц, которые выразили намерение осуществлять деятельность арбитражного управляющего, получили сертификаты о прохождении обучения в сфере восстановления платежеспособности должников или признания их банкротами.
27 арбитражных управляющих прошли подготовку по делам о банкротстве небанковских финансовых учреждений, еще 31 — по делам о банкротстве государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей более 50 процентов.
Кроме того, 318 арбитражных управляющих прошли повышение квалификации для совершенствования профессиональных знаний и навыков.
Контроль за деятельностью арбитражных управляющих
В течение года проведено 265 внеплановых проверок деятельности арбитражных управляющих. По их результатам вынесено 100 предписаний о недопущении повторных нарушений и 24 распоряжения об устранении выявленных нарушений.
В Министерство юстиции Украины поступило 62 предложения о привлечении арбитражных управляющих к дисциплинарной ответственности. В связи с применением дисциплинарного взыскания в виде лишения права на осуществление профессиональной деятельности прекращено действие 36 свидетельств арбитражных управляющих.
Кроме того, в Дисциплинарную комиссию арбитражных управляющих внесено 63 представления в связи с непрохождением повышения квалификации в установленном порядке.
Состояние процедур банкротства
По состоянию на 1 января 2026 года в процедурах банкротства (неплатежеспособности) находилось 5486 субъектов, из которых:
3412 — юридические лица (в том числе 165 государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей более 50%);
2074 — физические лица и физические лица — предприниматели.
Среди юридических лиц:
19% находились в процедуре распоряжения имуществом;
5% — в процедуре санации;
76% — признаны банкротами и открыта ликвидационная процедура.
Среди физических лиц:
88% — в процедуре реструктуризации долгов;
12% — в процедуре погашения долгов.
В отношении государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей более 50%:
24% находились в процедуре распоряжения имуществом;
14% — в процедуре санации;
62% — в ликвидационной процедуре.
Судебная работа
В течение 2025 года открыто 2156 и закрыто 1528 производств по делам о банкротстве (неплатежеспособности).
Также обеспечено участие представителей государственного органа по вопросам банкротства в 724 судебных заседаниях по делам о банкротстве государственных предприятий и хозяйственных обществ с государственной долей.
Отмечается, что в 2025 году Министерство юстиции сосредоточилось на повышении эффективности процедур банкротства и реструктуризации, приближении правил к европейским стандартам, прозрачности процессов и защите прав всех участников.
