У Черкасах жінка намагалася перереєструвати автомобіль з підробленим свідоцтвом, фото

Документ не мав захисних елементів і не відповідав затвердженому зразку.

У Черкасах під час перереєстрації автомобіля в сервісному центрі МВС виявили підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Так, до установи звернулася місцева жителька для перереєстрації автомобіля. Під час перевірки документів адміністратор звернув увагу на ознаки можливого підроблення реєстраційного документа. Подальше поглиблене дослідження, проведене експертами Міністерство внутрішніх справ України із використанням спеціального обладнання, підтвердило підозри: бланк не містив передбачених захисних елементів, встановлених затвердженим зразком.

У зв’язку з цим реєстраційні дії щодо автомобіля скасували. Матеріали перевірки разом із підробленим свідоцтвом передали правоохоронним органам для з’ясування всіх обставин.

У сервісних центрах МВС наголошують на важливості експертної перевірки транспортного засобу та документів перед купівлею. Це зменшує ризики правових ускладнень і фінансових втрат.

