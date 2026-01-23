В Черкассах женщина пыталась перерегистрировать автомобиль с поддельным свидетельством, фото

Документ не имел защитных элементов и не соответствовал утвержденному образцу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкассах во время перерегистрации автомобиля в сервисном центре МВД выявили поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства.

Так, в учреждение обратилась местная жительница для перерегистрации автомобиля. Во время проверки документов администратор обратил внимание на признаки возможной подделки регистрационного документа. Дальнейшее углубленное исследование, проведенное экспертами Министерства внутренних дел Украины с использованием специального оборудования, подтвердило подозрения: бланк не содержал предусмотренных защитных элементов, установленных утвержденным образцом.

В связи с этим регистрационные действия в отношении автомобиля отменили. Материалы проверки вместе с поддельным свидетельством передали правоохранительным органам для выяснения всех обстоятельств.

В сервисных центрах МВД подчеркивают важность экспертной проверки транспортного средства и документов перед покупкой. Это снижает риски правовых осложнений и финансовых потерь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.