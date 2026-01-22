ЄС виділив 10 млн євро на створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії РФ

Євросоюз виділив перші 10 мільйонів на функціонування Спецтрибуналу щодо злочинів агресії РФ проти України.

фото: Кая Каллас/Х

Євросоюз виділив перші 10 мільйонів на функціонування спецтрибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України, який створюють під егідою Ради Європи. Про це повідомила високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас.

"Сьогодні ЄС виділив перші 10 мільйонів на новий спецтрибунал – для притягнення до відповідальності керівництва Росії за роль у війні Москви проти України. Російське керівництво відповідальне за цю війну – і має бути притягнене до відповідальності. Не може бути безкарності", – розповіла Каллас у соцмережі Х.

