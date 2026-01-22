ЕС выделил 10 млн евро на создание Спецтрибунала по преступлениям агрессии РФ

Евросоюз выделил первые 10 миллионов на функционирование Спецтрибунала по преступлениям агрессии РФ против Украины.

Евросоюз выделил первые 10 миллионов на функционирование спецтрибунала по преступлениям агрессии России против Украины, создаваемого под эгидой Совета Европы. Об этом сообщила высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.

"Сегодня ЕС выделил первые 10 миллионов на новый спецтрибунал – для привлечения к ответственности руководства России за роль в войне Москвы против Украины. Российское руководство ответственно за эту войну – и должно быть привлечено к ответственности. Не может быть безнаказанности", – рассказала Каллас в соцсети Х.

