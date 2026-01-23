  1. В Україні

Питання Донбасу стане ключовою темою тристоронніх переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі

11:12, 23 січня 2026
Питання щодо Донбасу будуть обговорювати Україна, США та РФ під час зустрічей в ОАЕ.
Питання Донбасу стане ключовою темою тристоронніх переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що тема Донбасу стане одним із ключових питань тристоронніх переговорів, які відбудуться в Абу-Дабі 23–24 січня за участі України, США та Росії.

Про це Глава держави повідомив під час спілкування з журналістами. За його словами, обговорення ситуації на Донбасі залишатиметься в центрі уваги переговорного процесу, який охоплює як безпекові, так і політичні аспекти, пов’язані з російською агресією.

Зеленський підкреслив, що перебуватиме у постійному контакті з українською делегацією та отримуватиме інформацію про хід переговорів на кожному їх етапі для координації подальших рішень.

За його словами, Рустем Умєров працюватиме на переговорах і на кожному етапі тих чи інших розмов або домовленостей інформуватиме.

Як ми повідомляли, у п’ятницю, 23 січня, в Об’єднаних Арабських Еміратах розпочнеться тристороння зустріч України, США та Росії.

Переговори триватимуть два дні.

