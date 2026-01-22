23 січня розпочнеться тристороння зустріч України, США та РФ, — Зеленський

Переговори між сторонами відбудуться в ОАЕ і триватимуть декілька днів.

Фото: Reuters

У п’ятницю, 23 січня, в Об’єднаних Арабських Еміратах розпочнеться тристороння зустріч України, США та Росії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За його словами, переговори триватимуть два дні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів хорошу зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, Трамп заявив, що зустріч з Зеленським у Давосі пройшла добре.

