23 січня розпочнеться тристороння зустріч України, США та РФ, — Зеленський
16:59, 22 січня 2026
Переговори між сторонами відбудуться в ОАЕ і триватимуть декілька днів.
Фото: Reuters
У п’ятницю, 23 січня, в Об’єднаних Арабських Еміратах розпочнеться тристороння зустріч України, США та Росії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
За його словами, переговори триватимуть два дні.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів хорошу зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Крім того, Трамп заявив, що зустріч з Зеленським у Давосі пройшла добре.
