Трамп заявив, що зустріч з Зеленським у Давосі пройшла добре

22 січня у Давосі відбулася зустріч Зеленського і Трампа.

Фото: Reuters

У четвер, 22 січня, Президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський провели зустріч в рамках економічного форуму у Давосі. Трамп повідомив, що зустріч пройшла «добре». Про це Дональд Трамп повідомив журналістам після зустрічі, пише CNN.

Крім того, він сказав: «Повідомлення Путіну — війна повинна закінчитися».

«Ми сподіваємося, що вона закінчиться. Багато людей гине», — сказав Трамп, та додав, що «попереду багато шляхів до припинення війни з Росією».

Також Дональд Трамп прокоментував майбутню зустріч спецпредставника США Стіва Віткоффа з очільником РФ Путіним у Москві 22 січня ввечері. «Це безперервний процес, усі хочуть, щоб війна закінчилася», — сказав Трамп.

