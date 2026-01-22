Трамп заявил, что встреча с Зеленским в Давосе прошла хорошо

22 января в Давосе состоялась встреча Зеленского и Трампа.

Фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 22 января, Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в рамках экономического форума в Давосе. Трамп сообщил, что встреча прошла «хорошо». Об этом Дональд Трамп сообщил журналистам после встречи, пишет CNN.

Кроме того, он сказал: «Послание Путину — война должна закончиться».

«Мы надеемся, что она закончится. Многие люди погибают», — сказал Трамп и добавил, что «впереди много путей к прекращению войны с Россией».

Также Дональд Трамп прокомментировал предстоящую встречу спецпредставителя США Стива Уиткоффа с главой РФ Путиным в Москве вечером 22 января. «Это непрерывный процесс, все хотят, чтобы война закончилась», — сказал Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.