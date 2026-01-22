Зеленський зробив заяву щодо зустрічі з Трампом

Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з Дональдом Трампом роботу команд та захист українського неба.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів хорошу зустріч із президентом США Дональдом Трампом. За його словами, зустріч була продуктивною й змістовною.

«Обговорили роботу команд, і фактично кожен день – зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені. Говорили сьогодні й про ППО для України – попередня зустріч із Президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося», - сказав він.

Зеленський також додав, що подякував США за попередній пакет ракет для ППО, а також попросив про додатковий.

«Захист життів, наша стійкість, спільна дипломатична робота. Дякую!», - заявив Президент України.

Раніше Трамп заявив, що зустріч з Зеленським у Давосі пройшла добре.

