Зеленский сделал заявление по поводу встречи с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел хорошую встречу с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, встреча была продуктивной и содержательной.
«Обсудили работу команд, и фактически каждый день — встречи или общение. Документы еще более подготовлены. Говорили сегодня и о ПВО для Украины — предыдущая встреча с Президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся», — сказал он.
Зеленский также добавил, что поблагодарил США за предыдущий пакет ракет для ПВО, а также попросил о дополнительном.
«Защита жизней, наша устойчивость, совместная дипломатическая работа. Спасибо!», — заявил Президент Украины.
Ранее Трамп заявил, что встреча с Зеленским в Давосе прошла хорошо.
