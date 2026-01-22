  1. В Украине

Зеленский сделал заявление по поводу встречи с Трампом

16:22, 22 января 2026
Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Дональдом Трампом работу команд и защиту украинского неба.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел хорошую встречу с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, встреча была продуктивной и содержательной.

«Обсудили работу команд, и фактически каждый день — встречи или общение. Документы еще более подготовлены. Говорили сегодня и о ПВО для Украины — предыдущая встреча с Президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся», — сказал он.

Зеленский также добавил, что поблагодарил США за предыдущий пакет ракет для ПВО, а также попросил о дополнительном.

«Защита жизней, наша устойчивость, совместная дипломатическая работа. Спасибо!», — заявил Президент Украины.

Ранее Трамп заявил, что встреча с Зеленским в Давосе прошла хорошо.

