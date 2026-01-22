23 января начнется трехсторонняя встреча Украины, США и РФ, — Зеленский

Переговоры между сторонами состоятся в ОАЭ и будут продолжаться несколько дней.

Фото: Reuters

В пятницу, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах начнется трехсторонняя встреча Украины, США и России. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, переговоры будут продолжаться два дня.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел хорошую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Трамп заявил, что встреча с Зеленским в Давосе прошла хорошо.

