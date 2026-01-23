  1. В Украине

Вопрос Донбасса станет ключевой темой трехсторонних переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби

11:12, 23 января 2026
Вопросы по Донбассу будут обсуждать Украина, США и РФ во время встреч в ОАЭ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тема Донбасса станет одним из ключевых вопросов трехсторонних переговоров, которые состоятся в Абу-Даби 23–24 января с участием Украины, США и России.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами. По его словам, обсуждение ситуации на Донбассе будет оставаться в центре внимания переговорного процесса, который охватывает как вопросы безопасности, так и политические аспекты, связанные с российской агрессией.

Зеленский подчеркнул, что будет находиться в постоянном контакте с украинской делегацией и получать информацию о ходе переговоров на каждом их этапе для координации дальнейших решений.

По его словам, Рустем Умеров будет работать на переговорах и на каждом этапе тех или иных разговоров или договоренностей будет информировать.

Как мы сообщали, в пятницу, 23 января, в Объединенных Арабских Эмиратах начнется трехсторонняя встреча Украины, США и России.

Переговоры продлятся два дня.

США рф Украина война переговоры

