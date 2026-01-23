В Україні на одну дитину припадає троє померлих — що відбувається з населенням

У 2025 році на одну новонароджену дитину припадало троє померлих.

За підсумками 2025 року в Україні було зафіксовано 168 778 новонароджених. Згідно даних аналітиків Опендатабот, після різкого падіння народжуваності у кризовому 2022 році, коли показник скоротився на 25%, темпи зниження поступово сповільнюються: у 2024 році спад становив 6%, у 2025-му — 4,5%. До початку повномасштабної війни щорічне скорочення народжуваності в середньому складало близько 8%. Водночас порівняно з 2021 роком кількість народжених дітей залишається значно меншою — у 1,6 раза.

В окремих регіонах зафіксовано позитивну динаміку. Зокрема, у Львівській області народжуваність зросла на 1,5%, що на 230 немовлят більше, ніж торік. У Волинській області приріст склав 0,6%, або 44 дитини.

Разом із тим у 2025 році в Україні зареєстровано 485 296 смертей. Загальний рівень смертності по країні зменшився на 2%, однак демографічний баланс зараз такий: на одного новонародженого припадає троє померлих.

Найбільше смертей зафіксовано на Дніпропетровщині (52 559), у Києві (36 296) та на Харківщині (34 670).

Проте не всюди динаміка однакова. Поменшало смертей на Полтавщині та Рівненщині: — 4%. Водночас у 6 регіонах смертність зросла, найбільше — у Києві, де показник збільшився на 2%. Зростання також зафіксовано у Чернівецькій (+1,6%), Черкаській (+1%), Івано-Франківській (+0,9%), Тернопільській (+0,6%) та Львівській (+0,4%) областях.

Найбільше скорочення народжуваності, окрім зон активних бойових дій, спостерігається у прифронтових регіонах. У Херсонській області показник знизився на 16%, у Запорізькій — на 11%. Ще на 9% поменшало народжень у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Харківській областях, а також у віддаленій від фронту Чернівецькій області.

Традиційно найбільше дітей народилося у Києві — 19 410 немовлят, або 11,5% від загальної кількості. При цьому столиця втратила лише 1,5% у порівнянні з 2024 роком. На другому місці за кількістю новонароджених — Львівська область (15 872 дитини), на третьому — Дніпропетровська область (12 754).

