В Украине на одного ребенка приходится трое умерших — что происходит с населением

По итогам 2025 года в Украине было зафиксировано 168 778 новорожденных. Согласно данным аналитиков Опендатабот, после резкого падения рождаемости в кризисном 2022 году, когда показатель сократился на 25%, темпы снижения постепенно замедляются: в 2024 году спад составил 6%, в 2025-м — 4,5%. До начала полномасштабной войны ежегодное сокращение рождаемости в среднем составляло около 8%. В то же время по сравнению с 2021 годом количество рожденных детей остается значительно меньшим — в 1,6 раза.

В отдельных регионах зафиксирована положительная динамика. В частности, во Львовской области рождаемость выросла на 1,5%, что на 230 младенцев больше, чем в прошлом году. В Волынской области прирост составил 0,6%, или 44 ребенка.

В то же время в 2025 году в Украине зарегистрировано 485 296 смертей. Общий уровень смертности по стране снизился на 2%, однако демографический баланс сейчас таков: на одного новорожденного приходится трое умерших.

Больше всего смертей зафиксировано в Днепропетровской области (52 559), в Киеве (36 296) и в Харьковской области (34 670).

При этом динамика различается по регионам. Сократилось количество смертей в Полтавской и Ровенской областях — на 4%. Вместе с тем в 6 регионах смертность выросла, больше всего — в Киеве, где показатель увеличился на 2%. Рост также зафиксирован в Черновицкой (+1,6%), Черкасской (+1%), Ивано-Франковской (+0,9%), Тернопольской (+0,6%) и Львовской (+0,4%) областях.

Наибольшее сокращение рождаемости, помимо зон активных боевых действий, наблюдается в прифронтовых регионах. В Херсонской области показатель снизился на 16%, в Запорожской — на 11%. Еще на 9% уменьшилось количество рождений в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях, а также в удаленной от фронта Черновицкой области.

Традиционно больше всего детей родилось в Киеве — 19 410 младенцев, или 11,5% от общего количества. При этом столица потеряла лишь 1,5% по сравнению с 2024 годом. На втором месте по количеству новорожденных — Львовская область (15 872 ребенка), на третьем — Днепропетровская область (12 754).

