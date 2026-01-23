У Департаменті фінансів КМДА проводяться слідчі дії – директору Володимиру Репіку оголосили підозру
15:09, 23 січня 2026
Розслідування стосується реалізації рішення Київради про випуск облігацій внутрішніх місцевих позик.
У Департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації проводять слідчі дії співробітники Національної поліції України. Про це повідомили в КМДА.
Директору Департаменту фінансів вручено повідомлення про підозру. Зазначимо, за даними КМДА, наразі посаду директора Департаменту займає Володимир Репік.
Слідчі дії пов’язані з реалізацією рішення Київської міської ради від 2020 року «Про здійснення запозичення», яким передбачався випуск облігацій внутрішніх місцевих позик Київради.
