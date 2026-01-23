В Департаменте финансов КГГА проводятся следственные действия – директору Владимиру Репику объявили подозрение
15:09, 23 января 2026
Расследование касается реализации решения Киевсовета о выпуске облигаций внутренних местных займов.
В Департаменте финансов Киевской городской государственной администрации проводят следственные действия сотрудники Национальной полиции Украины. Об этом сообщили в КГГА.
Директору Департамента финансов вручено уведомление о подозрении. Отметим, по данным КГГА, в настоящее время должность директора Департамента занимает Владимир Репик.
Следственные действия связаны с реализацией решения Киевского городского совета от 2020 года «Об осуществлении заимствования», которым предусматривался выпуск облигаций внутренних местных займов Киевсовета.
