В Департаменте финансов КГГА проводятся следственные действия – директору Владимиру Репику объявили подозрение

Расследование касается реализации решения Киевсовета о выпуске облигаций внутренних местных займов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Департаменте финансов Киевской городской государственной администрации проводят следственные действия сотрудники Национальной полиции Украины. Об этом сообщили в КГГА.

Директору Департамента финансов вручено уведомление о подозрении. Отметим, по данным КГГА, в настоящее время должность директора Департамента занимает Владимир Репик.

Следственные действия связаны с реализацией решения Киевского городского совета от 2020 года «Об осуществлении заимствования», которым предусматривался выпуск облигаций внутренних местных займов Киевсовета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.