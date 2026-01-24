У ДПС нагадали строки подання заяви про повернення мобілізованому ФОП переплати з податків

Податкова пояснила питання строків подання заяви про повернення мобілізованому підприємцю переплати з податків.

Головне управління ДПС у Запорізькій області нагадало строки подання заяви про повернення мобілізованому ФОП переплати з податків.

Там зазначили, що відповідно до пункту 102.5 статті 102 ПКУ заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або про їх відшкодування у випадках, передбачених ПКУ, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем виникнення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.

Згідно з підпунктом 14.1.115 пункту 14.1 статті 14 ПКУ надміру сплачені грошові зобов’язання – суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету або на єдиний рахунок понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.

