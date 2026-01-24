  1. В Украине

В ГНС напомнили сроки подачи заявления о возврате мобилизованному ФЛП переплаты по налогам

07:36, 24 января 2026
Налоговая разъяснила вопросы сроков подачи заявления о возврате мобилизованному предпринимателю переплаты по налогам.
Главное управление ГНС в Запорожской области напомнило сроки подачи заявления о возврате мобилизованному ФЛП переплаты по налогам.

Там отметили, что в соответствии с пунктом 102.5 статьи 102 НКУ заявления о возврате излишне уплаченных денежных обязательств либо об их возмещении в случаях, предусмотренных НКУ, могут быть поданы не позднее 1095-го дня, следующего за днем возникновения такой переплаты либо получения права на такое возмещение.

Согласно подпункту 14.1.115 пункта 14.1 статьи 14 НКУ излишне уплаченные денежные обязательства — это суммы средств, которые на определенную дату зачислены в соответствующий бюджет или на единый счет сверх начисленных сумм денежных обязательств, предельный срок уплаты которых наступил на такую дату.

налоговая мобилизация

