США та ЄС планують залучити $800 млрд на відновлення України після війни – Politico

США та ЄС розробили стратегію відновлення України після завершення повномасштабного вторгнення Росії, розраховуючи залучити близько 800 мільярдів доларів державних та приватних коштів. Про це йдеться в 18-сторінковому документі, отриманому Politico.

План передбачає 10-річну перспективу розвитку та прискорений шлях України до членства в ЄС, включно з 100-денним оперативним планом на старт проєкту. У стратегії наголошується, що успіх ініціативи залежить від припинення бойових дій, адже інвестиції в регіон конфлікту залишаються ризикованими.

Документ позиціонує США не лише як донора, а як стратегічного економічного партнера України. План передбачає пряме залучення американських компаній та експертів, інвестиції в інфраструктуру, енергетику, технології та критичні корисні копалини, а також мобілізацію приватного капіталу через спеціальний інвестиційний фонд.

Єврокомісія, США, МВФ та Світовий банк готові надати щонайменше 500 млрд доларі США протягом наступного десятиліття. Додатково ЄС планує виділити 100 млрд євро після 2028 року, що має залучити ще близько 207 млрд євро інвестицій.

План процвітання є частиною ширшого 20-пунктного мирного плану США для України, зосередженого на переході від екстреної допомоги до стійкого розвитку країни.

