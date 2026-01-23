  1. В Україні
  2. / У світі

США та ЄС планують залучити $800 млрд на відновлення України після війни – Politico

18:35, 23 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ плану відбудови передбачає 10-річний план підтримки, інвестицій та прискореного шляху України до ЄС.
США та ЄС планують залучити $800 млрд на відновлення України після війни – Politico
Фото: depositphotos.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США та ЄС розробили стратегію відновлення України після завершення повномасштабного вторгнення Росії, розраховуючи залучити близько 800 мільярдів доларів державних та приватних коштів. Про це йдеться в 18-сторінковому документі, отриманому Politico.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

План передбачає 10-річну перспективу розвитку та прискорений шлях України до членства в ЄС, включно з 100-денним оперативним планом на старт проєкту. У стратегії наголошується, що успіх ініціативи залежить від припинення бойових дій, адже інвестиції в регіон конфлікту залишаються ризикованими.

Документ позиціонує США не лише як донора, а як стратегічного економічного партнера України. План передбачає пряме залучення американських компаній та експертів, інвестиції в інфраструктуру, енергетику, технології та критичні корисні копалини, а також мобілізацію приватного капіталу через спеціальний інвестиційний фонд.

Єврокомісія, США, МВФ та Світовий банк готові надати щонайменше 500 млрд доларі США протягом наступного десятиліття. Додатково ЄС планує виділити 100 млрд євро після 2028 року, що має залучити ще близько 207 млрд євро інвестицій.

План процвітання є частиною ширшого 20-пунктного мирного плану США для України, зосередженого на переході від екстреної допомоги до стійкого розвитку країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США гроші ЄС Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя ВАКС у справі Тимошенко заявив про тиск: подвійні стандарти чи «ручний суд»

Слідчий суддя Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та Генпрокурора, заявивши про втручання в діяльність суду.

Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]