США и ЕС планируют привлечь $800 млрд на восстановление Украины после войны – Politico

18:35, 23 января 2026
Документ плана восстановления предусматривает 10-летний план поддержки, инвестиций и ускоренного пути Украины в ЕС.
США и ЕС планируют привлечь $800 млрд на восстановление Украины после войны – Politico
Фото: depositphotos.com
США и ЕС разработали стратегию восстановления Украины после завершения полномасштабного вторжения России, рассчитывая привлечь около 800 миллиардов долларов государственных и частных средств. Об этом говорится в 18-страничном документе, полученном Politico.

План предусматривает 10-летнюю перспективу развития и ускоренный путь Украины к членству в ЕС, включая 100-дневный оперативный план на старт проекта. В стратегии отмечается, что успех инициативы зависит от прекращения боевых действий, ведь инвестиции в регион конфликта остаются рискованными.

Документ позиционирует США не только как донора, но и как стратегического экономического партнера Украины. План предусматривает прямое привлечение американских компаний и экспертов, инвестиции в инфраструктуру, энергетику, технологии и критические полезные ископаемые, а также мобилизацию частного капитала через специальный инвестиционный фонд.

Еврокомиссия, США, МВФ и Всемирный банк готовы предоставить не менее 500 млрд долларов США в течение следующего десятилетия. Дополнительно ЕС планирует выделить 100 млрд евро после 2028 года, что должно привлечь еще около 207 млрд евро инвестиций.

План процветания является частью более широкого 20-пунктного мирного плана США для Украины, сосредоточенного на переходе от экстренной помощи к устойчивому развитию страны.

