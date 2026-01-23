24 січня в усіх регіонах застосовуватимуть графіки відключень світла — Укренерго

Причина – наслідки ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, обмеження поширюються на всі регіони України.

Завтра, 24 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватися погодинні графіки відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів.

Укренерго пояснює, що такі заходи необхідні через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. Ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час і обсяг відключень за конкретною адресою можуть змінюватися.

Інформацію про графіки відключень та обмежень потужності можна перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Енергокомпанія наголошує: коли електроенергія подається за графіком, її слід використовувати ощадливо.

