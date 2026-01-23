24 января во всех регионах будут применять графики отключений света — Укрэнерго

Причина — последствия ракетно-дроновых атак на энергообъекты, ограничения распространяются на все регионы Украины.

Завтра, 24 января, во всех регионах Украины будут применяться почасовые графики отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Укрэнерго объясняет, что такие меры необходимы из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты. Ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и объем отключений по конкретному адресу могут меняться.

Информацию о графиках отключений и ограничений мощности можно проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Энергокомпания подчеркивает: когда электроэнергия подается по графику, ее следует использовать экономно.

