Дефіцит електроенергії в київському метро – закриті станції та зміни графіку

09:12, 24 січня 2026
На червоній лінії київського метро запровадили тимчасові зміни руху через дефіцит електроенергії.
На «червоній» лінії київського метрополітену запровадили тимчасові зміни в русі поїздів через дефіцит електроенергії після нічного масового обстрілу. Про це повідомили у КМДА.

Наразі поїзди курсують між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна» з інтервалом 7–9 хвилин, а також на ділянці «Дарниця» — «Лівобережна» — «Арсенальна» з інтервалом 12 хвилин.

Тимчасово зачинені станції «Лісова», «Чернігівська», «Гідропарк» та «Дніпро». У КМДА зазначили, що рух поїздів здійснюється за диспетчерським регулюванням, тобто у ручному режимі. Кількість поїздів на лінії визначається залежно від наявних потужностей електроенергії в енергосистемі оператора.

Крім того, зі змінами працює і «зелена» лінія метро: поїзди курсують між станціями «Сирець» — «Видубичі» та «Осокорки» — «Червоний хутір». Обмеження пов’язані з пошкодженням огорожі внаслідок нічного обстрілу столиці.

