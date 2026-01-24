  1. В Украине

Дефицит электроэнергии в киевском метро – закрытые станции и изменения графика

09:12, 24 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На красной линии киевского метро ввели временные изменения движения из-за дефицита электроэнергии.
Дефицит электроэнергии в киевском метро – закрытые станции и изменения графика
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На «красной» линии киевского метрополитена ввели временные изменения в движении поездов из-за дефицита электроэнергии после ночного массового обстрела. Об этом сообщили в КГГА.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Сейчас поезда курсируют между станциями «Академгородок» — «Арсенальная» с интервалом 7–9 минут, а также на участке «Дарница» — «Левобережная» — «Арсенальная» с интервалом 12 минут.

Временно закрыты станции «Лесная», «Черниговская», «Гидропарк» и «Днепр». В КГГА отметили, что движение поездов осуществляется по диспетчерскому регулированию, то есть в ручном режиме. Количество поездов на линии определяется в зависимости от имеющихся мощностей электроэнергии в энергосистеме оператора.

Кроме того, с изменениями работает и «зеленая» линия метро: поезда курсируют между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и «Осокорки» — «Красный хутор». Ограничения связаны с повреждением ограждения в результате ночного обстрела столицы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА метро

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ взыскал компенсацию в пользу судьи, который оспаривал принудительный перевод в другую судебную палату

В деле BILIŃSKI v. POLAND ЕСПЧ подчеркнул: судья обязан быть лояльным не власти, а верховенству права.

Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Протокол без доказательств: почему суд в Петриковке закрыл дело о домашнем насилии

Правосудие не признает предположений – полиция обязана подтверждать факты, а не только фиксировать вызовы.

Пленум Верховного Суда переизбрал секретаря: Дмитрия Луспеника поддержало большинство судей

Судья Дмитрий Луспеник вновь получил преимущественную поддержку коллег во время заседания Пленума ВС.

Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о справедливой системе оплаты труда

Парламентский законопроект декларирует структурную перестройку системы оплаты труда с новыми границами, правилами и ответственностью.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]