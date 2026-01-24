Дефицит электроэнергии в киевском метро – закрытые станции и изменения графика

На красной линии киевского метро ввели временные изменения движения из-за дефицита электроэнергии.

На «красной» линии киевского метрополитена ввели временные изменения в движении поездов из-за дефицита электроэнергии после ночного массового обстрела. Об этом сообщили в КГГА.

Сейчас поезда курсируют между станциями «Академгородок» — «Арсенальная» с интервалом 7–9 минут, а также на участке «Дарница» — «Левобережная» — «Арсенальная» с интервалом 12 минут.

Временно закрыты станции «Лесная», «Черниговская», «Гидропарк» и «Днепр». В КГГА отметили, что движение поездов осуществляется по диспетчерскому регулированию, то есть в ручном режиме. Количество поездов на линии определяется в зависимости от имеющихся мощностей электроэнергии в энергосистеме оператора.

Кроме того, с изменениями работает и «зеленая» линия метро: поезда курсируют между станциями «Сырец» — «Выдубичи» и «Осокорки» — «Красный хутор». Ограничения связаны с повреждением ограждения в результате ночного обстрела столицы.

