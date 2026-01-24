У Києві обмежать освітлення парків і скверів через дефіцит електроенергії

Світильники працюватимуть частково у вечірній час, повне вимкнення під час комендантської години.

У Києві через обмежене енергопостачання ухвалили рішення поетапно обмежувати та вимикати зовнішнє освітлення у парках і скверах, повідомили в КМДА.

У вечірній час, до початку комендантської години та після її завершення, світлодіодні ліхтарі працюватимуть у енергоощадному режимі — на 20% потужності, а решта світильників вмикатиметься частково — приблизно 30% від загальної кількості. Під час комендантської години зовнішнє освітлення вимикатимуть повністю.

У КМДА пояснили, що більшість світильників у парках і скверах застарілі й не дозволяють регулювати яскравість, тому їхнє використання в умовах обмеженої електроенергії недоцільне. Вимкнення проводять поетапно та вручну, щоб зберегти освітлення на вулицях і основних магістралях міста.

