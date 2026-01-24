  1. В Україні

У Києві обмежать освітлення парків і скверів через дефіцит електроенергії

12:29, 24 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Світильники працюватимуть частково у вечірній час, повне вимкнення під час комендантської години.
У Києві обмежать освітлення парків і скверів через дефіцит електроенергії
Фото: rbc.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві через обмежене енергопостачання ухвалили рішення поетапно обмежувати та вимикати зовнішнє освітлення у парках і скверах, повідомили в КМДА.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У вечірній час, до початку комендантської години та після її завершення, світлодіодні ліхтарі працюватимуть у енергоощадному режимі — на 20% потужності, а решта світильників вмикатиметься частково — приблизно 30% від загальної кількості. Під час комендантської години зовнішнє освітлення вимикатимуть повністю.

У КМДА пояснили, що більшість світильників у парках і скверах застарілі й не дозволяють регулювати яскравість, тому їхнє використання в умовах обмеженої електроенергії недоцільне. Вимкнення проводять поетапно та вручну, щоб зберегти освітлення на вулицях і основних магістралях міста.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ енергетика електроенергія світло

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

ЄСПЛ стягнув компенсацію на користь судді, який оскаржував примусове переведення до іншої судової палати

У справі BILIŃSKI v. POLAND ЄСПЛ наголосив: суддя зобов’язаний бути лояльним не до влади, а до верховенства права.

Суддя ВАКС у справі Тимошенко заявив про тиск: подвійні стандарти чи «ручний суд»

Слідчий суддя Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та Генпрокурора, заявивши про втручання в діяльність суду.

Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]