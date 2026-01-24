  1. В Украине

В Киеве ограничат освещение парков и скверов из-за дефицита электроэнергии

12:29, 24 января 2026
Светильники будут работать частично в вечернее время, полное отключение во время комендантского часа.
Фото: rbc.ua
В Киеве из-за ограниченного энергоснабжения приняли решение поэтапно ограничивать и отключать наружное освещение в парках и скверах, сообщили в КГГА.

В вечернее время, до начала комендантского часа и после его завершения, светодиодные фонари будут работать в энергосберегающем режиме — на 20% мощности, а остальные светильники будут включаться частично — примерно 30% от общего количества. Во время комендантского часа наружное освещение будет отключаться полностью.

В КГГА пояснили, что большинство светильников в парках и скверах устарели и не позволяют регулировать яркость, поэтому их использование в условиях ограниченной электроэнергии нецелесообразно. Отключение проводят поэтапно и вручную, чтобы сохранить освещение на улицах и основных магистралях города.

Киев энергетика электроэнергия свет

