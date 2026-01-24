  1. В Україні

Які строки накладення штрафу за порушення військового обліку – пояснення

21:42, 24 січня 2026
Після винесення постанови про штраф у ТЦК є лише 3 місяці на стягнення коштів або примусове виконання, а сам штраф можна призначити не пізніше року з дня порушення.

Київський обласний ТЦК та СП нагадав, що існують чіткі строки, встановлені законом для накладення та виконання адміністративних стягнень, зокрема за неявку за повісткою.

Після винесення постанови про накладення штрафу державний орган має рівно три місяці, щоб її виконати — або стягнути кошти добровільно, або ініціювати примусове виконання.

Окремо визначені строки, протягом яких взагалі можливе накладення адміністративного стягнення за порушення правил військового обліку та мобілізаційних вимог. Штраф можуть призначити протягом трьох місяців з моменту виявлення порушення, але не пізніше ніж через один рік з дня його фактичного вчинення.

Закінчення цих строків або навіть сплата штрафу не призводить автоматично до зняття з розшуку ТЦК. Адміністративна відповідальність і виконання обов’язків військовозобов’язаного — це окремі процеси.

Навіть після спливу строків для штрафу або його сплати людина залишається зобов’язаною оновлювати облікові дані, проходити військово-лікарську комісію та виконувати всі інші вимоги військового обліку. Статус розшуку може зберігатися незалежно від адміністративної справи.

Щоб знятися з розшуку, необхідно особисто звернутися до ТЦК або скористатися цифровими сервісами, зокрема оновити інформацію через застосунок «Резерв+». Саме виконання законних вимог, а не лише оплата штрафу, вирішує питання з розшуком.

Штрафи стосуються відповідальності за конкретне минуле порушення, тоді як обов’язки з військового обліку діють постійно і не скасовуються спливом строків чи сплатою.

