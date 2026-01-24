Каковы сроки наложения штрафа за нарушение воинского учета – объяснение

После вынесения постановления о штрафе у ТЦК есть только 3 месяца на взыскание средств или принудительное исполнение, а сам штраф можно назначить не позднее года со дня нарушения.

Киевский областной ТЦК и СП напомнил, что существуют четкие сроки, установленные законом для наложения и исполнения административных взысканий, в частности за неявку по повестке.

После вынесения постановления о наложении штрафа государственный орган имеет ровно три месяца, чтобы его исполнить — либо взыскать средства добровольно, либо инициировать принудительное исполнение.

Отдельно определены сроки, в течение которых вообще возможно наложение административного взыскания за нарушение правил воинского учета и мобилизационных требований. Штраф могут назначить в течение трех месяцев с момента выявления нарушения, но не позднее чем через один год со дня его фактического совершения.

Истечение этих сроков или даже уплата штрафа не приводит автоматически к снятию с розыска ТЦК. Административная ответственность и выполнение обязанностей военнообязанного — это отдельные процессы.

Даже после истечения сроков для штрафа или его уплаты человек остается обязанным обновлять учетные данные, проходить военно-врачебную комиссию и выполнять все другие требования воинского учета. Статус розыска может сохраняться независимо от административного дела.

Чтобы снять себя с розыска, необходимо лично обратиться в ТЦК или воспользоваться цифровыми сервисами, в частности обновить информацию через приложение «Резерв+». Именно выполнение законных требований, а не только оплата штрафа, решает вопрос с розыском.

Штрафы касаются ответственности за конкретное прошлое нарушение, тогда как обязанности по воинскому учету действуют постоянно и не отменяются истечением сроков или уплатой.

