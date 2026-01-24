Енергетична криза в Києві – Кличко розповів, в якому районі найгірша ситуація
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальні служби та енергетики працюють над відновленням постачання після нічної масованої атаки на критичну інфраструктуру столиці.
Найскладніша ситуація склалася на Троєщині в Деснянському районі, де є проблеми з теплопостачанням, водопостачанням та електрикою. Там близько 600 житлових будинків залишилися без усіх цих послуг одночасно.
Для допомоги мешканцям розгортають додаткові пункти обігріву до вже наявних 145 у районі. Йдеться про опорні пункти, які працюватимуть цілодобово — люди зможуть перебувати там і вдень, і вночі. Такі пункти облаштовують у школах, де додатково встановлюють мобільні котельні, забезпечують можливість ночівлі з карематами та харчуванням.
Першочергово роботи ведуться в школах № 263, № 264, № 275, № 293 та № 306. Туди вже направили мобільні котельні для швидкого підключення.
Крім того, за словами мера, додаткові намети-пункти обігріву розгорне Державна служба з надзвичайних ситуацій.
