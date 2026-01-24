  1. В Украине

Энергетический кризис в Киеве – Кличко рассказал, в каком районе ситуация хуже всего

16:15, 24 января 2026
На Троещине 600 домов без тепла, воды и света.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением снабжения после ночной массированной атаки на критическую инфраструктуру столицы.

Самая сложная ситуация сложилась на Троещине в Деснянском районе, где есть проблемы с теплоснабжением, водоснабжением и электричеством. Там около 600 жилых домов остались без всех этих услуг одновременно.

Для помощи жителям разворачивают дополнительные пункты обогрева к уже имеющимся 145 в районе. Речь идет об опорных пунктах, которые будут работать круглосуточно — люди смогут находиться там и днем, и ночью. Такие пункты обустраивают в школах, где дополнительно устанавливают мобильные котельные, обеспечивают возможность ночлега с карематами и питанием.

В первую очередь работы ведутся в школах № 263, № 264, № 275, № 293 и № 306. Туда уже направили мобильные котельные для быстрого подключения.

Кроме того, по словам мэра, дополнительные палатки-пункты обогрева развернет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

