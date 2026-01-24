  1. В Україні

У Києві судитимуть адвокатку та її спільників, які виготовляли військовозобов’язаним довідки з неіснуючими діагнозами

18:21, 24 січня 2026
Медичні документи використовували для оформлення відстрочки від мобілізації та зняття з військового обліку.
У Києві судитимуть адвокатку та її спільників за «допомогу» в ухиленні осіб від мобілізації та знятті з військового обліку. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону

Так, до суду скеровано обвинувальні акти стосовно адвокатки та трьох її спільників за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Встановлено, що адвокатка організувала схему незаконного збагачення, шляхом одержання від військовозобов’язаних неправомірної вигоди за вплив на службових осіб ТЦК та СП і медичних установ Київщини з метою надання останнім відстрочки від мобілізації або оформлення фіктивних медичних документів із встановленими неіснуючими діагнозами для подальшого визнання осіб непридатними до військової служби та зняття з обліку.

До протиправної діяльності вона залучила лікаря-травматолога, цивільну особу-посередника та колишнього правоохоронця.

Зокрема, лікар забезпечував оформлення медичної документації та видачу довідок з неіснуючими діагнозами, які створювали підстави для ухилення від військової служби. Цивільна особа-посередник та колишній правоохоронець відповідали за підшук військовозобов’язаних, передачу та розподіл неправомірної вигоди між учасниками схеми.

У ході досудового розслідування задокументовано факт одержання неправомірної вигоди у розмірі 7,5 тисяч доларів, яку співучасники розподілили між собою та медичними працівниками.

Обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

хабар адвокат Київ мобілізація військовозобов'язаний

