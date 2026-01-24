В Киеве будут судить адвокатку и ее сообщников, которые изготавливали военнообязанным справки с несуществующими диагнозами

Медицинские документы использовали для оформления отсрочки от мобилизации и снятия с воинского учета.

В Киеве будут судить адвокатку и ее сообщников за «помощь» в уклонении лиц от мобилизации и снятии с воинского учета. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Так, в суд направлены обвинительные акты в отношении адвокатки и трех ее сообщников по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Установлено, что адвокатка организовала схему незаконного обогащения путем получения от военнообязанных неправомерной выгоды за влияние на служебных лиц ТЦК и СП и медицинских учреждений Киевщины с целью предоставления последним отсрочки от мобилизации или оформления фиктивных медицинских документов с установленными несуществующими диагнозами для последующего признания лиц непригодными к военной службе и снятия с учета.

К противоправной деятельности она привлекла врача-травматолога, гражданское лицо-посредника и бывшего правоохранителя.

В частности, врач обеспечивал оформление медицинской документации и выдачу справок с несуществующими диагнозами, которые создавали основания для уклонения от военной службы. Гражданское лицо-посредник и бывший правоохранитель отвечали за подбор военнообязанных, передачу и распределение неправомерной выгоды между участниками схемы.

В ходе досудебного расследования задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 7,5 тысяч долларов, которую соучастники распределили между собой и медицинскими работниками.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

