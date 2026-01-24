  1. В Україні

Виплата на догляд за дитиною до року: чи враховують її у дохід сім’ї для соцдопомоги

22:30, 24 січня 2026
У Пенсійному фонді пояснили, які дитячі виплати включають до середньомісячного сукупного доходу сім’ї.
Виплата на догляд за дитиною до року: чи враховують її у дохід сім’ї для соцдопомоги
У Пенсійному фонді роз’яснили, чи зараховується до сукупного доходу сім’ї при призначенні базової соціальної допомоги щомісячна виплата для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку.

Там зазначили, що базова соціальна допомога обчислюється з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї при розрахунку базової соціальної допомоги – це обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, одержаний ними протягом трьох місяців, що передують місяцю, який передує місяцю звернення.

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632.

Відповідно до зазначеного порядку щомісячна допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку зараховується до середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Водночас одноразова допомога при народженні дитини до середньомісячного сукупного доходу не включається.

