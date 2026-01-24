  1. В Украине

Выплата по уходу за ребенком до года: учитывают ли ее в доход семьи для социальной помощи

22:30, 24 января 2026
В Пенсионном фонде пояснили, какие детские выплаты включаются в среднемесячный совокупный доход семьи.
В Пенсионном фонде разъяснили, засчитывается ли в совокупный доход семьи при назначении базовой социальной помощи ежемесячная выплата для ухода за ребенком до достижения им однолетнего возраста.

Там отметили, что базовая социальная помощь исчисляется с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Среднемесячный совокупный доход семьи при расчете базовой социальной помощи — это исчисленный в среднем за месяц доход всех членов семьи, полученный ими в течение трех месяцев, предшествующих месяцу, который предшествует месяцу обращения.

Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 632.

В соответствии с указанным порядком ежемесячная помощь для ухода за ребенком до достижения им однолетнего возраста засчитывается в среднемесячный совокупный доход семьи.

В то же время единовременная помощь при рождении ребенка в среднемесячный совокупный доход не включается.

