Мобільні кухні запрацювали в Києві та області для людей без газу, фото

10:02, 25 січня 2026
Уряд розгортає мережу гарячого харчування для киян і мешканців області.
фото: Кабмін
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила про запровадження додаткових заходів допомоги для жителів окремих районів Києва та Київської області, де внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури виникли проблеми з теплопостачанням і газом.

Через відсутність опалення та газопостачання мешканці таких будинків не мають змоги готувати гарячу їжу. У зв’язку з цим, за рішенням уряду, Державна служба з надзвичайних ситуацій підготувала 41 мобільну кухню.

Наразі чотири з них уже задіяні та забезпечують харчування рятувальників і фахівців ДСНС, які прибули з різних регіонів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

Решта 37 мобільних кухонь перебувають у готовності до оперативного розгортання в столиці у разі потреби.

Загалом у Києві працює 56 точок видачі гарячої їжі. Її готують представники World Central Kitchen та Червоного Хреста, з якими ДСНС уклала меморандуми про співпрацю. За тиждень люди отримали понад 26 тисяч порцій гарячої їжі.

У разі потреби та за запитом міської влади ДСНС спільно з партнерськими організаціями розгортатиме нові точки видачі харчування поблизу Пунктів незламності.

У Київській області в районах зі складною ситуацією з відновленням тепла і світла також організовано харчування:

- у Броварах працює фудтрак, який забезпечує до 16 тисяч порцій на добу;

- в Ірпені діє потяг-кухня від Укрзалізниці, що щодня готує і роздає близько 4 тисяч порцій.

Київ Кабінет Міністрів України Київська область

